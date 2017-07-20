Москва стала лидером среди европейских городов по темпам роста продолжительности жизни. Об этом заявил директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения города Москвы Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, статистику представили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на совещании 12 и 13 июля в британском городе Дарем. Так, за последние пять лет данный показатель в столице вырос почти на три года — с 74,5 до 77,2 года, что позволило мегаполису занять первую строчку по скорости увеличения средней продолжительности жизни в городе. Мелик-Гусейнов также подчеркнул, что такого рейтинга раньше не было, вместо этого смотрели общие показатели.

Как сообщает телеканал «360», на встрече бывшие министры здравоохранения европейских стран также обсудили перспективы развития национальных систем здравоохранения до 2030 года.