Волонтер московского штаба Алексея Навального Александр Туровский рассказал о давлении со стороны соратников по оппозиционной деятельности. Об этом молодой человек написал на своей странице в Facebook.

Туровский отметил, что ему поступают угрозы по телефону и в социальных сетях. Оппозиционеры обещают покалечить волонтера.

Он подчеркнул, что Навальный выражает готовность ему помочь, но вместе с тем «допускает или провоцирует травлю» со стороны своих соратников.

«Как эти люди собираются строить демократию в целой стране, если они допускают такие угрозы только лишь за то, что у человека есть своя точка зрения? Всё это происходит в лучших традициях тоталитарного общества и не имеет ничего общего с тем, за что я борюсь», — резюмировал Туровский.