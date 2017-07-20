Волжские гидроэлектростанции будут работать в режиме сброса воды до 31 июля. Окончание половодья ожидается вблизи Астрахани не раньше 15–20 августа. С 13 июля Жигулевская и Волжская ГЭС пропускают воду в транзитном режиме. До конца следующей недели прогнозируется рост уровня воды в областном центре на 15–20 см.

Как передает «Астрахань 24», летний паводок вызван обильными дождями в Центральной России. Благодаря этому в Икрянинском, Наримановском и Лиманском районах появились возможности открыть несколько шлюзов-регуляторов и заполнить западные подстепные ильмени.

На данный момент в области залито водой 30% сенокосных угодий. Однако ситуация находится под контролем властей. Планируется укрепить берег реки Бахтемир с районе села Сергиевка Икрянинского района, где вода угрожает насыпям недалеко от федеральной трассы Астрахань–Махачкала.