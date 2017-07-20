В Выселковском районе Краснодарского края 19 июля вечером при столкновении двух автомобилей погибли двое детей. Еще шесть человек госпитализированы с серьезными травмами.

По предварительным данным, на встречную полосу выехал автомобиль «ВАЗ», за рулем которого находилась жительница Краснодара. В автомобиле также находились один взрослый и четверо детей. Как сообщает ИА KrasnodarMedia, женщина пыталась совершить обгон, но не справилась с управлением, после чего выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Шевроле Нива».

В результате столкновения на месте скончались двое детей трех и пяти лет, которые находились в машине «ВАЗ». Различные травмы получила 32-летняя жительница Краснодара, взрослый пассажир и еще двое детей. Водитель «Шевроле Нива» 1984 года рождения и его пассажир также получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства трагедии уточняют сотрудники полиции.