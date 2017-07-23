Всемирный день китов и дельфинов отмечается по всей планете 23 июля. Дельфины славятся своим интеллектом и человеколюбием, а также готовностью помогать людям, попавшим в беду на море. С середины XX века человечество решило привлечь сообразительных животных к официальной службе — начались опыты по подготовке боевых дельфинов.

Впервые с предложением «мобилизовать» морских млекопитающих выступил дрессировщик Владимир Дуров в годы Первой мировой. Сегодня же в России действует один из двух существующих в мире центров по подготовке боевых дельфинов. При этом питомцы таких центров заточены не только под военные задачи.

Питомцы Дурова

Известный дрессировщик Дуров сам обратился в военно-морское ведомство с предложением создать совершенно новое подразделение, и в 1915 году по его инициативе был сформирован специальный тюлений отряд. Тренировали их там же, где сейчас готовят дельфинов — в Севастополе. В задачи ластоногих бойцов входило обнаружение подводных мин: обнаружив под водой подозрительный предмет, зверь должен был пометить его специальным буем.

Та, первая попытка, закончилась трагедией: незадолго до окончания тренировок и заступления на службу все тюлени были отравлены, предположительно, одним из сотрудников, оказавшимся немецким диверсантом. После гибели зверей было начато расследование, но чем оно закончилось — точно неизвестно. В 1917 году грянула революция, а все документы о подготовке тюленей были уничтожены из соображений секретности.

Бум на дельфинов

Всплеск интереса к изучению дельфинов, — как в мирных, так и в военных целях, — пришелся на 1960-е годы. Первыми к вопросу их практического применения вернулись в США. Американцы планировали использовать млекопитающих в ходе Вьетнамской войны. При разработке специальной программы они начали, как и Дуров, с тюленей и морских котиков, однако постепенно все активнее стали привлекать к работе и дельфинов. Дельфины, например, участвовали в патрулировании гаваней и были натренированы на поиск и поимку отдельных диверсантов, которые под водой минировали корабли ВМС США.

Примерно в то же время к идеям Дурова вернулись и в СССР. С конца 1960-х годов в стране было создано сразу несколько центров по изучению и подготовке «служебных» дельфинов. Один из них находился на Дальнем Востоке, один — на Севере и один, самый первый, — в Севастополе.

Задача – поиск

Долгое время боевые дельфины воспринимались как дельфины-убийцы. Поговаривали, что млекопитающих учили не только обнаруживать, но и уничтожать диверсантов, пользуясь тем, что добродушные дельфины не могли отличить игровую ситуацию в тренировочном бассейне от вполне реального боевого задания.

Не исключено, что изначально такие эксперименты проводились, но вскоре сошли на нет. Как утверждают специалисты, дельфин настолько человеколюбив, что убийство приводит к длительному стрессу, а иногда и отказу от дальнейшего выполнения приказов.

Впрочем, от работы с диверсантами дельфинов это не освобождало. Те, кто принимал участие в работе севастопольского центра в советские годы, вспоминали, что при обнаружении пловца дельфин должен был сорвать с него маску и вытолкнуть на поверхность. Точно так же звери поступают со своими детенышами или больными сородичами, подталкивая их к поверхности воды, чтобы они не задохнулись.

Куда лучше дельфины справляются с подводным поиском. Их сонары способны «услышать» малейший посторонний шум на расстоянии в несколько сот метров. Поэтому в основные функции плавучих бойцов входил поиск установленных в воде мин, дежурство по обнаружению диверсантов или любых неодушевленных объектов, вторгшихся в «подведомственное» им водное пространство.

Кроме того, дельфины часто использовались в мирных целях. Они помогали очистить дно от торпед, упавших в море во время учений, обнаружить которые водолазам было не под силу. Подготовленных военными специалистами дельфинов также нередко отправляли на усиление гражданских специалистов: например, они привлекались для поиска затонувших кораблей и помогали археологам искать под водой древние артефакты.

Как учат дельфинов

По своей природе дельфины крайне любознательны, что делает их очень обучаемыми. Они всегда настроены на игру с человеком, поэтому тренировки строятся по так называемому методу положительного подкрепления, при котором за правильное выполнение задания они получают угощение.

Фото: Global Look Press/Andrey Nekrasov

Еще в начале 1960-х годов первые же практические опыты показали, что эффективность животного в открытом море достигает почти 100%. В тренировочных заводях этот показатель составлял около 80%, ночью — от 30 до 60%.

В советское время к подготовке дельфинов, которые должны были обнаруживать и перехватывать диверсантов, привлекались сотрудники ГРУ. Во время учений они заплывали в гавань, выступая в роли пловцов противника, а специалисты выпускали дельфинов, которые должны были их обнаружить и вытолкнуть на поверхность.

Любые насильственные методы в работе с дельфинами просто неэффективны — в случае принуждения дельфин может замкнуться и отказаться от взаимодействия с человеком. Большая часть задач, с которыми работают дельфины, должна выполняться ими самостоятельно в открытом море — а потому крайне важно, чтобы зверь сам был заинтересован в сотрудничестве с человеком.

Именно большая вовлеченность дельфинов в процесс обучения позволила постепенно усовершенствовать методы тренировок — как только млекопитающие понимали, что именно от них требуется, они начинали предлагать дрессировщикам новые способы достижения цели.

Возвращение боевых дельфинов

Сегодня в мире известно лишь о двух дельфинариях, которые официально занимаются подготовкой боевых дельфинов. Один из них находится в американском Сан-Диего, второй — в Казачьей бухте Севастополя.

Фото: Getty Images/U.S. Navy

В 1990-х годах расположенный в Крыму дельфинарий отошел Украине. В условиях постперестроечной разрухи и безденежья постепенно содержание дельфинов сошло на нет: свою научную деятельность дельфинарий прекратил, а сотрудники как могли придумывали способы спасти подопечных. Например, боевые дельфины «переквалифицировались» на участие в развлекательных шоу. Позднее стало известно, что часть животных были проданы Ираку — правда отмечалось, что использовать их должны в мирных целях.

О том, что работа научно-исследовательского центра в Казачьей бухте возобновилась, впервые стало известно в 2012 году. В 2014 году, после вхождения Крыма в состав РФ, Минобороны заявило, что боевые дельфины вновь встали на довольствие в российских вооруженных силах.

С середины XX века в мире дельфины приняли участие в целом ряде крупных военных кампаний: например, во Вьетнамской войне, во время войны в Персидском заливе и последней кампании в Ираке.