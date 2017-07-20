Благоустройство первых участков Садового кольца находится на завершающей стадии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник проинспектировал ход работ на улицах Житная и Коровий Вал и сообщил, что первые итоги программы «Моя улица» москвичи смогут увидеть уже через пару дней. Проезжую часть на этом участке Садового кольца расширили, увеличив на несколько полос. Кроме того, отремонтировали водоотводные системы, заменили устаревшие автобусные остановки, а все провода убрали под землю. Оставшиеся работы по благоустройству планируют завершить к Дню города.

«Мы двигаемся с опережением графика, и я надеюсь, что ко Дню города все улицы Москвы будут приведены в порядок. Конечно, мы не будет держаться этой даты. Будем вводить их по мере готовности», — цитирует «ТВ Центр» слова мэра.