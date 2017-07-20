Активисты Кисловодска намерены добиться полного запрета на использование любых видов транспорта в Курортном парке Кисловодска. Это относится и к велосипедам с электрокарами.

Свое требование они объясняют тем, что парк прежде всего создавался для массовой лечебной ходьбы. Транспорт же мешает отдыхающим передвигаться пешком.

Как сообщает NewsTracker, протестующие против транспорта в парке жители Кисловодска обращают внимание на то, что исторически здесь были запрещены все виды транспорта. И вся дорожная инфраструктура предназначена для пешеходов.

«Сегодня же руководство парка закупило электромобили для коммерческой перевозки по дорогам, где единовременно гуляют тысячи отдыхающих», — цитирует агентство одного из активистов Павла Мартиросова.

Общественники намерены обратиться в прокуратуру Ставрополья и в ГАИ с просьбой проверить, законно ли передвижение транспорта в парке Кисловодска.