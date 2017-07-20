Мадагаскарского таракана в путешествие из Уссурийска в Хабаровск взяли с собой два друга — Сергей Дробышев и Константин Маринец. Благодаря публикациям в социальных сетях, где он активно выкладывают питомца, насекомое и их путешествие стремительно набирает популярность.

По словам путешественников, на пути их часто приветствуют байкера, а также останавливают автомобилисты. Многие, после того, как узнают, что именно молодые люди путешествуют с тараканом, просят сфотографироваться, хотя в руки брать боятся, сообщает ИА UssurMedia.

Сейчас велотуристы находятся в пути пять дней. 20 июля они выехали из города Дальнереченска Приморского края, и пока сохраняются хорошие погодные условия собираются проехать еще 90 км. Пользователям социальных сетей, которые считают, что таракан проводит лето веселее, молодые люди предлагают присоединиться к их велопробегу в следующем году.