Доля граждан, хранящих сбережения в долларах, за последние три года снизилась на 6 п.п., до 13%, следует из опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), с которым ознакомились «Известия». Тренд на снижение популярности валютных депозитов подтверждает и официальная статистика ЦБ: по данным регулятора, с 1 июля 2016-го по 1 июля текущего года доля валютных вкладов населения снизилась с 26 до 22%. Эксперты связывают смену предпочтений граждан со стабилизацией курса рубля и падением ставок по долларовым депозитам. Свою роль сыграла и политика Банка России по дедолларизации банковских балансов. При планировании сбережений банкиры сегодня советуют отдавать предпочтение национальной валюте и как минимум половину накоплений держать в рублях.

В конце 2014 года Центробанк перешел к плавающему курсу рубля, что ознаменовалось стрессом для национальной валюты и банковской системы. По данным ЦБ, реальный эффективный курс рубля за 2014 год упал на 27,4%, однако уже за 2015-й он вырос на 0,9%, а за 2016-й — на 5,9%. Сейчас колебания курса, по оценке аналитиков, являются минимальными за прошедшие три года. Именно стабилизацию курса экономисты наряду с замедлением инфляции называли главным экономическим достижением прошлого года.

По данным НАФИ, на этом фоне заметно сократилась доля валютных вкладчиков: еще в 2014 году их было 19%, сейчас — 13%. Кроме того, результаты опроса агентства говорят и о том, что в стабилизацию курса рубля по отношению к доллару россияне стали верить больше. За год их доля увеличилась на 5 п.п., до 31%. При этом негативное влияние колебаний котировок национальной валюты сказывается на благосостоянии граждан всё меньше. В нынешнем году об отрицательном влиянии колебаний курса рубля на их благосостояние заявляют менее половины опрошенных — 48%, в 2016-м об этом заявляли 68% респондентов. Вовсе не замечают изменений курса 39% опрошенных (годом ранее их было 22%).

В материалах Центробанка отмечено, что если на 1 июня прошлого года доля валютных вкладов физлиц на балансах банков составляла 6,05 трлн из 22,9 трлн рублей, то на 1 июля этого года она снизилась до 5,4 трлн из 24,3 трлн — с 26 до 22%.

Основная причина утраты доверия россиян к доллару — укрепление национальной валюты. По словам замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталии Шиловой, высокая волатильность рубля, как показали 2016–2017 годы, возможна не только в сторону ослабления, но и в сторону укрепления. Это отпугнуло и заставило «зафиксировать» убытки тех, кто покупал доллар по 70 рублей в ожидании обещанного спекулянтами повышения курса до 100 рублей. За январь–июнь 2017 года рубль укрепился к американской валюте на 3,7%.

Опасаясь за сохранность средств, люди продавали валюту и инвестировали рубли в банки под значительно более высокие ставки.

— Если еще в середине 2014 года ставки по долларовым депозитам до года находились вблизи 3%, то сейчас — вблизи 1%, — уточнила в разговоре с «Известиями» Наталия Шилова. — По евро ставки остаются ниже 1%, и для консервативных инвесторов всё более интересным становится держать средства в рублях — ставки по вкладам в нацвалюте продолжают защищать от инфляции.

Доходность по рублевым вкладам сейчас находится на уровне 7–8% годовых.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что для большинства россиян именно рубль является основной валютой расходов.

— Сбережения в иностранной валюте — это, как правило, более крупные вклады на длительный срок, — заявил «Известиям» официальный представитель госбанка. — Они не предназначены для трат в ближайшее время, а являются скорее капиталом, сбережениями на пенсию, а также — на крупные валютные расходы (например, дорогостоящий отдых, покупка недвижимости или образование за рубежом).

При этом эксперты считают, что поведение людей при выборе валюты для депозита во многом зависит от уровня их доходов.

— Владельцам крупных валютных активов — из сегмента private-banking — существенно выгоднее еврооблигации, а массовому сегменту сейчас лучше держать валютные сбережения дома или в банковской ячейке, чтобы в случае необходимости была возможность ими быстро воспользоваться, — уточнил главный аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

По мнению начальника управления потребкредитования ВТБ24 Дмитрия Лепетикова, при формировании сбережений лучше отдать предпочтение рублю. По его словам, диверсифицировать вклады можно, но при этом доля рублевых вложений должна преобладать, достигая 70–80%.

Снижение доли валютных вкладов соответствует политике Центробанка по дедолларизации экономики. Механизмы любого национального банка максимально эффективны лишь при низкой доле иностранных валют в экономике государства, что объясняет заинтересованность регулятора в снижении роли доллара. О том, что Центробанк намерен снижать долларизацию балансов кредитных организаций, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале февраля минувшего года. Тогда же она подчеркнула, что этот процесс будет идти довольно медленно.