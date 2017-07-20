Принятые Госдумой поправки в Воздушный кодекс, отменяющие обязательность бесплатного провоза багажа для невозвратных авиабилетов, могут негативно отразиться на пассажирах, допускают опрошенные «Известиями» эксперты.

Законопроект не будет способствовать развитию низкобюджетных или низкотарифных авиакомпаний и направлен против пассажиров, сказал «Известиям» эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Виталий Бордунов. По его словам, необходимо понимание специфики лоукоста как продукта многолетнего опыта зарубежных авиаперевозок.

«Новые меры – примитивный экономический подход, который работает против идеи лоукостеров и будет «отстреливать» пассажиров. Наша авиация в убогом состоянии — на Западе объем перевозок составляет 800 млн пассажиров в год, у нас наскребли 88 млн пассажиров в год. Специфика лоукоста в России совсем иная, нельзя делать один к одному, как в Европе, Канаде, Штатах, — у нас свои национальные особенности», — отметил эксперт.

Один их ключевых моментов — отсутствие закона об аэропортах, что мешает развитию их сети, привел пример Бордунов.

«У нас нет культа пассажира, а ведь именно он является главным «финансистом» перевозок, никак у нас не поймут эту обыкновенную аксиому», — добавил эксперт, отметив, что исправить ситуацию за счет новых поправок не получится — скорее, они позволят заработать на багаже.

Принятый законопроект также не будет способствовать росту лоукостеров, а поставит на них крест, подчеркнул Бордунов.

Отмена бесплатного провоза багажа для невозвратных билетов никак не повлияет на состояние отрасли и спрос на услуги авиакомпаний, считает управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.

«Подобные тенденции давно уже стали нормой и пришли из Европы, где возможность бесплатного провоза багажа и величина ручной клади зависит от категории билета и особенностей конструкции самолета. Можно сказать, что эти изменения даже позитивные для отрасли, так как сейчас отечественные авиаперевозки выходят намного дороже иностранных, аналогичных по расстоянию», — пояснил эксперт.

По его словам, многие пассажиры предпочтут лететь без багажа, но дешевле.

«Однако стоит учитывать, что речь должна все же идти именно о багаже, и нельзя допустить, чтобы компании слишком сократили и возможный объем ручной клади — это приведет к тому, что людям придется доплачивать и в итоге они будут нести расходы — возможно, и большие, чем до изменений», — заключил Старинский.