По меньшей мере 20 человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Любинском районе Омской области.

По информации регионального Минздрава, авария произошла в районе кольцевого перекрестка с поворотом на поселок городского типа Красный яр. Там столкнулись друг с другом рейсовый автобус, большегруз и «Газель». Изначально сообщалось об 11 пострадавших, но сейчас их количество возросло.

Пассажиры получили травмы легкой степени тяжести, передает ТАСС.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП и устанавливаются причины столкновения.