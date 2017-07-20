Генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин сообщил, что в 2017 году в фонд поступило рекордное количество заявок, превышающее на 40% поступления за предыдущие годы во все девять грантооператоров.

На заседании объединенного экспертного совета в четверг Чукалин рассказал, что более трети заявок потупило из ЦФО, затем идет Приволжский округ, откуда поступила каждая пятая заявка.

«С одной стороны, ряд экспертов отмечал, что много заявок недостаточно проработаны. Но это опять же связано с тем, что количество заявок сильно увеличилось. Число заявок 6623, оно увеличилось даже по сравнению с максимальным рекордом предыдущих лет всех девяти грантоператоров — выросло на 40%. Это абсолютный рекорд для всех девяти операторов президентских грантов», — сказал глава фонда.

Он сообщил также, что были приняты заявки из всех регионов РФ, за исключением Магаданской области. Лидером по заявкам являются заявки в области охраны здоровья, затем идут научные заявки, проекты по социальной поддержке и защите граждан.