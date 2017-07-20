В Тамбове проводится доследственная проверка по факту отравления местного жителя, купившего бутылку минералки в ларьке. Пенсионер получил ожоги внутренних органов, причиной которых стало употребление уксуса высокой концентрации.

Ничего, кроме воды из купленной бутылки, он не пил. Известно, что после работы на вредном производстве у пострадавшего полностью отсутствует обоняние, поэтому он мог не заметить странный запах жидкости. После вмешательства врачей жизнь пожилого человека находится вне опасности, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Вся партия минеральной воды из ларька конфискована. Рассматривается также версия, что пострадавший по ошибке хлебнул не из той бутылки. Хотя никаких других напитков следователи у него дома не нашли, сообщает «Пятый канал».