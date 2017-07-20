Спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских призвал США не драматизировать рабочий процесс переговоров, в том числе по кибербезопасности.

«Не надо драматизировать рабочий процесс, он идет, несомненно, трудно, с учетом нынешних американских реалий, но это проблема скорее американской администрации, а не наша», — отметил Крутских.

При этом Крутских подчеркнул, что визит в Вашингтон замглавы МИД Сергея Рябкова подтверждает, что «дипломатия работает».