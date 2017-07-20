Министерство иностранных дел России прокомментировало решение суда в Гааге по делу о задержании судна «Гринпис» Arctic Sunrise. В дипведомстве считают, что суд не обладает необходимой юрисдикцией, а подобные решения лишь поощряют противоправные действия, заявил в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

«Вынуждены с сожалением констатировать, что своими решениями арбитраж по сути поощряет целенаправленные противоправные действия в исключительных экономических зонах государств, на их континентальном шельфе, оправдываемые так называемым мирным протестом», — приводит слова Кожина ТАСС.

Накануне постоянная палата третейского суда признала Россию виновной в нарушении положения Конвенции ООН по морскому праву и обязала выплатить €5,39 млн за задержание судна Arctic Sunrise.

18 сентября 2013 года активисты Greenpeace на ледоколе Arctic Sunrise попытались проникнуть на принадлежащую «Газпром нефти» буровую платформу «Приразломная» в Печорском море. Эта попытка была пресечена сотрудниками платформы и российскими пограничниками.

На следующий день судно вместе с экипажем было отконвоировано в Мурманск. Все 30 человек, среди которых были как российские граждане, так и иностранцы, предстали перед судом.

СКР обвинил экологов в пиратстве, однако после вмешательства голландского МИДа, который обратился в Международный трибунал ООН по морскому праву, статья была изменена на «Хулиганство».

После подписания закона об амнистии по случаю 20-летия Конституции РФ активисты Greenpeace получили от СКР постановления о прекращении уголовного дела. К 29 декабря 2013 года все они покинули Россию.