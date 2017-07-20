Проект корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) UVZSHOP закрыт из-за задолженности по налогам. Счета арестованы, персонал уволен, а брендовую продукцию опечатали налоговики. Общая сумма долга составляет около 10 млн рублей.

Как напоминает ИА «Ура.ру», UVZSHOP продавал брендовую одежду завода с 2013 года. На Урале работало несколько точек — в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске. Один магазин был и в Москве.

В мае 2016 года Альфа-банк заявлял о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве УВЗ. В январе 2017 года корпорация получила государственные гарантии на 25,7 млрд рублей для рефинансирования текущей задолженности по кредитам.

«Уралвагонзавод» занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В его состав входит более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. 100% акций корпорации принадлежит государству.