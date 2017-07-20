Пропавший в липецкой области трехлетний ребенок, тело которого нашли под Воронежем, погиб из-за обезвоживания, заявила старший помощник главы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Она рассказала, что смерть пропавшего ребенка наступила приблизительно 16–17 июля. По ее словам, поиски ребенка проходили трудно из-за густой растительности в районе поисковой операции, а также прошедших ливней.

«Смерть не носит криминальный характер. Предварительно, причиной смерти является обезвоживание», — сообщила Кузнецова.

Она рассказала, что во время поисков волонтеры буквально разрывали на себе одежду из-за густой растительности. Тело ребенка было обнаружено в одном из густо заросших оврагов.

Напомним, 13 июля стало известно о пропаже трехлетнего мальчика в Тербунском районе. Мальчик исчез из кузова мотоблока в то время, как его отец занимался сенокосом. СК возбудил уголовное дело об убийстве, начались поиски, в которых участвовало несколько сотен человек.

Ребенка нашли в среду возле леса в окрестностях села Голосновка в Воронежской области. Сначала поисковики нашли одежду ребенка, а в нескольких метрах от нее и тело самого малыша.