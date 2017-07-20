Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что отечественное министерство обороны слишком поздно рассекретило военные архивы, касающиеся освобождения Польши от немецко-фашистских захватчиков.

«Вызывает удивление, что более 70 лет скрывались документы, которые свидетельствуют о том, что советскую армию в Польше встречали с распростертыми объятиями, а бои с германскими войсками в этой стране были очень кровопролитны для советской армии», — возмутился политик.

По его мнению, отсутствовали основания в течение стольких десятилетий сохранять гриф секретности на документах, которые отражают принципиальные для понимания эпизоды Второй мировой войны.

Сейчас же, отметил Жириновский, Минобороны РФ «радостно объявляет» о рассекречивании архивов, в которых содержатся свидетельства о теплом приеме, оказанном советской армии в Польше, – «радостном», «со слезами на глазах и цветами».

«А чего их засекретили? — цитирует возмущенный вопрос лидера ЛДПР пресс-служба партии. — Я понимаю, секретные данные не раскрывают, а что секретного в этом?»

Жириновский напомнил, что рассекречивание «абсолютно всех архивов» является одним из пунктов программы возглавляемой им партии. По словам политика, россияне вправе самостоятельно изучать материалы и на их основе делать выводы об исторических событиях.

Как ранее сообщали «Известия», Министерство обороны РФ рассекретило колоссальный корпус исторических документов, раскрывающих подробности проведения освободительной операции советских войск на территории Польши до 1945 года.