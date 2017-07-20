Законопроект об изменении порядка выборов президента Российской академии наук (РАН) принят в Госдуме на пленарном заседании в четверг.

Инициаторами документа выступила группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета по образованию и науке Вячеславом Никоновым. Согласно тексту документа, имена кандидатов на пост президента РАН теперь необходимо согласовывать с правительством, а для избрания главы на пятилетний срок необходимо получить большинство голосов, сообщает сайт «Комсомольской правды». Также отмечается, что утвердить и освободить президента РАН от должности сможет только президент России. В случае если выборы не состоятся, назначить одного из академиков исполняющим обязанности президента РАН сможет только глава государства. Вместе с тем, сообщает ТАСС, снимается ограничение до трех человек на число кандидатов в главы РАН.

Выборы президента Российской академии наук должны были состояться в марте 2017 года, однако их перенесли на сентябрь, поскольку все кандидаты сняли свои кандидатуры.