Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Индонезии переговоры с коллегами о дальнейшем российско-индонезийском сотрудничестве, обсудит международные и региональные проблемы в различных сферах.

Визит главы МИД РФ в Индонезию состоится 8 и 9 августа.

По словам заместителя официального представителя МИД РФ Артема Кожина, Лавров в Индонезии примет участие в церемонии открытия постоянного представительства России при АСЕАН. Также глава МИД РФ подпишет план консультаций между дипведомствами России и Индонезии на 2017–2019 годы.