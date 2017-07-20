В ночь на 20 июля в Батагай-Алыта (Саккырыр) Эвено-Бытанайского района выпал снег. Сейчас температура в поселке не превышает +4 градусов.

Ранее синоптики предупреждали об осадках на северо-восточном побережье Арктики. В итоге снег выпал в поселке и лежит до сих пор. На жизнь местных жителей такая аномалия никак не повлияла.

Снег в летние месяцы для Якутии не редкость. Как сообщает ИА YakutiaMedia, 11 июля 2016 года осадки выпали в двух районах республики. Еще в 14 районах температура ночью опускалась до –2 градусов. По словам синоптиков, это было связано со столкновением арктического воздуха с воздухом южных широт.