Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтверждать информацию о том, что телефонный разговор лидеров «нормандской четверки» состоится 24 июля.

«Пока нет, проговоры по линии помощников, по дипломатическим каналам продолжаются», — ответил пресс-секретарь российского лидера на соответствующий вопрос.

Ранее о телефонном разговоре, запланированном на 24 июля, спецпредставитель председателя ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.