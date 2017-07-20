Восемь легкоатлетов из РФ допустила до участия в международных соревнованиях под нейтральным флагом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что всего в федерации рассмотрели 61 заявку от российских легкоатлетов, однако 53 из них были отклонены. Таким образом, к выступлениям допущены метатели молота Сергей Литвинов, Софья Палкина и Валерий Пронькин, выступающие в прыжках в высоту Данил Лысенко и Илья Иванюк, Екатерина Соколенко (бег с препятствиями на 3 тыс. м), Алена Лутковская (прыжки с шестом), Владислав Сарайкин (ходьба).

В IAAF подчеркнули, что на сегодняшний день одобрены 47 заявок от спортсменов из РФ на получение возможности выступить на стартах под нейтральным флагом, сообщает телеканал «Звезда».