Башкирский Арбитражный суд, рассматривающий иск «Роснефти» к АФК «Система», отклонил очередное ходатайство ответчика. Представитель «Системы» просил судью назначить экономическую экспертизу по оценке 49,4-процентного пакета акций АО «Система-Инвест», которое принадлежало «Башнефти» до реорганизации компании в 2014 году, сообщает «РИА Новости».

Представитель АФК «Система» утверждает, что в отчете 2014 года использовались методики, не подходящие для данного случая. Тогда акции оценивались с целью выкупа их у миноритариев, поэтому, по его словам, не учитывались «премия за контроль и скидки за отсутствие контроля».

Ранее в четверг башкирский Арбитраж не удовлетворил ходатайство «Системы» об отводе судьи Ирины Нурисламовой. Представитель ответчика просил отвода, поскольку, помимо прочего, судья не удовлетворила ни одно ходатайство АФК «Система» и приняла все ходатайства истца.

«Роснефть», которая с конца прошлого года является материнской компанией «Башнефти», обвиняет АФК «Система» в обесценивании башкирской компании при реорганизации в 2014 году. Сумма иска составляет 170,6 млрд рублей.