Кремль не считает своей темой возможную экстрадицию блогера Александра Лапшина, которого приговорили в Баку к трем годам заключения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты спросили Пескова, следят ли в Кремле за темой возможной экстрадиции Лапшина, являющегося гражданином РФ и Израиля, и намерены ли настаивать на его экстрадиции в Россию.

«Нет, это не тема Кремля», — ответил Песков.

Напомним, в четверг суд в Баку приговорил блогера Лапшина к трем годам заключения за незаконное посещение (без согласования с Баку) непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Лапшина задержали в конце 2015 года в Минске по запросу Азербайджана.