В Пуровском районе ЯНАО прекратил деятельность лагерь для детей, существовавший при религиозной организации. Прокуратура выявила нарушения в учреждении.

У персонала отсутствовали прививки, медкнижки, справки об отсутствии судимости. Канат и батут не соответствовали нормам. Питание нескольких десятков детей было организовано с санитарными нарушениями. Не соблюдались требования пожарной безопасности, сообщает ИА «Ура.ру».

Пресвитер местной религиозной организации получил представление от надзорного ведомства. Требования выполнены — лагерь закрыт. В поселке Уренгой Пуровского района действует церковь евангельских христиан-баптистов «Возрождение».