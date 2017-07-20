Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока преждевременно говорить о новом фильме про Владимира Путина.

По его словам, в Кремле работают над различными проектами, информация о них появляется, когда эти проекты становятся осязаемыми.

«Мы работаем над различными проектами, и по мере того, как они становятся осязаемыми, мы даем об этом информацию, пока давать какую-либо информацию считаем преждевременно», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что перед выборами президента РФ в 2018 году выйдет еще один фильм с участием российского лидера.