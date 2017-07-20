Злоупотребляющая алкоголем мать поила спиртосодержащими крепкими напитками своего двухлетнего малыша. Ребенка доставили в больницу, с матерью проводятся профилактические мероприятия.

На то, что мать наливает своему малолетнему ребенку в бутылочку алкоголь, обратил внимание эксперт-криминалист. Он был в составе следственно-оперативной группы, которая выехала по адресу в связи с заявление о краже, сообщает ИА MagadanMedia.

Полицейские сделали женщине замечание, но она всё равно пыталась напоить малыша алкогольным напитком. Ребенок в это время сильно капризничал. В отношении матери ребенка составили административные протокол. Всю информацию о произошедшем незамедлительно передали в отделение по делам несовершеннолетних.