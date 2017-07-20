В Орловской области может быть введен институт старост сельских поселений. Предложение исходит от ГУ МЧС по области. Оно было озвучено на внеочередном заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту областного совета.

Впрочем, в комитете решили, что законодатели не вправе решать такие вопросы. Это прерогатива граждан, проживающих на конкретной территории, сообщает ресурс InfoOrel.ru.

Между тем статус старост сельских поселений не так давно был закреплен в Свердловской области. В их функции входит защита безопасности жителей отдельных населенных пунктов.

Обычно старосты выступают посредниками между населением и органами самоуправления. В их задачи также входит оповещение экстренных служб о подтоплениях, пожарах и других ЧС.

Отметим, сейчас институт сельских старост действует в десятках российских регионов.