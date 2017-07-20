Сотрудник полиции, который пострадал в страшном ДТП в Ангарске Иркутской области при столкновении машины Toyota c автомобилем ППС во время погони, вышел из комы. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Тем временем, 30-летнему виновнику аварии, в которой пострадали четыре человека, предъявлено обвинение. Он заключен под стражу. Как сообщает ИА IrkutskMedia, мужчине может грозить пожизненное лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжает следственный отдел по Ангарску СУ СК России по Иркутской области.

Авария произошла 9 июля на пересечении улиц Чайковского и Ворошилова в Ангарске. Сотрудник ДПС потребовал остановиться водителя машины Toyota. Однако мужчина, управлявший транспортным средством, требованию не внял и попытался скрыться, что привело к погоне. Автомобиль ППС перекрыл полосы дорожного движения, вынуждая беглеца остановиться, но был протаранен им на полном ходу. На момент аварии водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения.