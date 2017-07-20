Мировое сообщество могло санкционировать применение химоружия против войск президента Ирака Саддама Хусейна, вторгшихся в Кувейт в 1990 году. Эта инициатива принадлежала Маргарет Тэтчер, возглавлявшей в то время правительство Великобритании, пишет Financial Times.

В распоряжении издании оказались рассекреченные архивные документы с протоколом встречи Тэтчер и Диком Чейни, бывшим тогда главой Пентагона, в октябре 1990 года.

«Нам следует определиться, каков будет наш ответ. Если мы хотим предотвратить использование химоружия, угрожая аналогичными ответными мерами, то нам самим следовало бы иметь наготове химическое оружие», — сказала британский премьер.

Чейни удалось отговорить ее от этих намерений, сославший на то, что президент Джордж Буш-старший «испытывает особое отвращение к химоружию».

Кроме того, Тэтчер хотела начать кампанию внезапно для Ирака, не добиваясь на это резолюции ООН.

Обвинения в производстве химоружия стали поводом для свержения режима Саддама Хусейна международной коалицией во главе с США в 2003 году.