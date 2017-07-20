Глава МИД Германии Зигмар Габриэль констатировал ухудшение отношений между ФРГ и Турцией. Заявление дипломата прозвучало на фоне скандала с арестом правозащитников и обвинений в финансировании терроризма в адрес немецких компаний.

«Нам нужно пересмотреть нашу политику по отношению к Турции», — приводит слова Габриэля ТАСС.

Глава МИД подчеркнул, что аналогичную точку зрения разделяют канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

Более того, Берлин прекращает переговоры с Анкарой по таможенному союзу. Также Германия намерена сократить инвестиции в Турцию.

Что же касается задержания правозащитников, то это были «хорошо запланированные и подготовленные действия», а обвинения «притянуты за уши», резюмировал дипломат.

Ранее в Турции были задержаны глава организации Amnesty International Идиль Эсер и пятеро правозащитников, в том числе гражданин Германии Петер Штойдтнер. По мнению Анкары, они готовили провокации с целью разжигания беспорядков в стране.