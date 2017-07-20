Уголовное дело возбуждено по факту превышения должностных полномочий в отношении чиновников МЧС РФ. Об этом в четверг сообщает РЕН ТВ.

Обыски и выемки документов в Департаменте развития МЧС на улице Ватутина, дом 1 провели совместно Следственная служба ФСБ РФ и оперативники.

Документация изымалась по заключенному в 2015 году так называемому «китайскому контракту», когда ведомство закупило крупную партию дронов-квадрокоптеров у нескольких компаний из Китая. Закупочная цена техники, по версии следствия, была завышена как минимум в 2,5 раза.

По контракту, который предусматривает поставку 900 летательных аппаратов, МЧС получило уже около 200 дронов.

Ряд должностных лиц МЧС были задержаны после окончания следственных действий и доставлены на допрос в Следственную службу ФСБ. Процессуальный статус задержанных по уголовному делу пока не разглашается.

Пока официального подтверждения этой информации нет.