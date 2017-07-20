В республике Башкортостан утвержден обновленный план развития экономической и социальной стабильности. Документ подписал глава региона Рустэм Хамитов.

В четырех разделах отражены мероприятия по активизации экономического роста, поддержке отраслей промышленности и обеспечению социальной стабильности, контролю ситуации в социальной сфере. Правительство планирует формировать благоприятные условия для наращивания объемов инвестиций, поддерживать несырьевой экспорт, стимулировать инновационную деятельность, поддерживать малый и средний бизнес и т.д.

Как передает «МедиаКорСеть», впервые разработаны 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. Также будет создан Фонд развития промышленности, чтобы привлечь федеральное финансирование в республику.