Крупная коммунальная авария произошла в Пензе. Из-за прорыва теплотрассы из-под земли забил гейзер высотой 10 м. Фонтан залил пятиэтажный дом и припаркованные около него автомобили.

«Бесплатная мойка окон на улице Набережной реки Мойки. Хотя в такую жару там, наверное, хорошо», — пишут пользователи соцсетей, комментируя произошедшее.

Между тем, как прокомментировал ИА «Пенза-пресс» представитель ресурсоснабжающей организации Игорь Денисов, теплосети, на которых произошла авария, являются бесхозными.

В пресс-службе администрации в свою очередь сообщили, что прорыв трубы произошел на участке, который принадлежит собственникам дома. На этом месте была автостоянка для владельцев квартир в этом доме.

Поэтому, считают в мэрии, и платить за последствия аварии должны собственники этого участка земли.