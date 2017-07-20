Семь лет колонии общего режима по приговору Нахимовского районного суда Севастополя получила бывшая начальница одного из отделов Управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя за получение взятки через посредника. Женщину также лишили права занимать должности на госслужбе или в органах местного самоуправления сроком на три года.

По данным следствия, в марте 2016 года в Севреестр обратилась представитель одного из жилищных кооперативов Севастополя. От имени собственников квартир она хотела получить свидетельства о государственной регистрации права 65 объектов недвижимости кооператива, которые расположены на мысе Фиолент, сообщает ИА SevastopolMedia.

Используя посредника, бывшая начальница передала представителю, что необходимые действия невозможно осуществить без ее помощи. За свои услуги обвиняемая попросила вознаграждение, которое оценила в права на апартаменты стоимостью несколько млн рублей. Задержана женщина была сотрудниками УБЭП и ПК УМВД России по городу Севастополю в ходе совместных мероприятий.