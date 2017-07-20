Законопроект об ужесточении административной ответственности за незаконную продажу алкоголя приняли в Госдуме в третьем чтении.

Законопроект предполагает для должностных лиц штраф от 500 тыс. до 1 млн руб., а также дисквалификацию на срок от двух до трех лет. Для юридических лиц предусмотрен штраф в размере не более 1/5 совокупного дохода годовой выручки, полученной в результате реализации всех товаров, однако не менее 3 млн руб. с конфискацией продукции, сообщает RT со ссылкой «РИА Новости». Штраф для физических лиц за реализацию алкоголя составит от 30 до 50 тыс. руб. с конфискацией алкогольной продукции, а ИП придется заплатить от 100 до 200 тыс. руб. также с конфискацией спиртных напитков.