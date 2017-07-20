Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины. Текст нового проекта закона на сайте парламента страны пока отсутствует.

Инициаторами документа стали более 150 народных депутатов из фракций парламентского большинства и оппозиции, передает «РИА Новости».

Конституционный суд Украины дал положительное заключение по изменениям конституции об отмене депутатской и ограничении судейской неприкосновенности летом 2015 года, однако документ так и не вынесли на рассмотрение рады из-за отсутствия поддержки среди депутатов.

Позже парламент страны утвердил судебную реформу, предусматривающую отмену судейской неприкосновенности. Вопрос о необходимости отменить неприкосновенность депутатов был снова поднят в раде после недавних представлений генпрокурора Украины по ряду депутатов.

Депутатская неприкосновенность, предполагающая запрет на задержание или арест парламентариев без согласия парламента, а также на их привлечение к уголовной ответственности, закреплена в конституции Украины.

Внесение изменений в основной закон страны требует длительной и специальной процедуры. Рада может принять законопроект в первом чтении в том случае, если конституционный суд даст позитивное заключение. Для принятия необходим минимум в 226 голосов. На следующей сессии закон может быть принят окончательно не менее чем 300 голосами депутатов.