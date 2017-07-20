Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге действительно обсуждали тему усыновления.

«Могу подтвердить, действительно эта тема затрагивалась, больше ничего сказать не могу», — сказал Песков.

Кроме того официальный представитель Кремля отметил, что речи об отмене «закона Димы Яковлева» не идет.

Ранее Трамп в интервью New York Times рассказал, что на неформальной встрече с Путиным в Гамбурге, они в основном, обменивался любезностями, но также обсудил проблему усыновления детей.