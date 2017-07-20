19 июля в районе села Стародубского сахалинские экологи провели операцию по спасению тюленя из озера. Спасти обитателя моря, который оказался за 150 м от него, специалисты пытались почти 10 часов. В итоге животное поймали и выпустили в родную стихию.

В МЧС с сообщением о том, что в озере за селом Стародубским находятся два тюленя, позвонили местные отдыхающие. Сотрудники ведомства передали всю информацию в фонд защиты животных «Зеленый Сахалин», которые и направились к водоему на спасение. Как сообщает ИА SakhalinMedia, прибывшие специалисты нашли только одного тюленя.

Экологи десять часов ловили морского обитателя, после чего положили его в переноску и отнесли к морю. По мнению специалистов, пресная вода не несет вреда для тюленей, однако в ней отсутствует питание для них. Часто в пресные источники воды животные заходят, будучи дезориентированы. Жители села Стародубского всеми силами оказывали спасателям поддержку в поимке тюленя.