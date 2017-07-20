Авторы сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс планируют снять новую фэнтезийную ленту о США, где не было отменено рабство. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на представителей телеканала HBO.

Новый драматический фэнтези-сериал будет носить название «Конфедерат». В нем будет представлена альтернативная история США, события которой приведут к Третьей американской гражданской войне. По сюжету, современных Соединенных Штатов не существует, поскольку отмены рабства в стране не случилось. Героями сериала станут люди из разных социальных слоев: работорговцы, семьи в рабстве, политики, журналисты и многие другие, сообщает «Дни.Ру». По словам авторов, выдуманный исторический сюжет станет единственной фантастической деталью будущей картины.