Станислава Зимовца признали виновным в нападении на росгвардейца во время несанкционированной акции 26 марта в Москве. Соответствующее решение принял Тверской суд Москвы, передает «Газета.ру».

Инцидент произошел во время митинга на Пушкинской площади. По версии следствия, подозреваемый бросил кирпич в сотрудника Росгвардии.

Ранее гособвинитель попросил приговорить Зимовца к трем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.