В центре Рязани в очередной раз произошел провал асфальта. На этот раз это случилось на улице Павлова. В пресс-службе мэрии объяснили, что причиной провала стал прорыв теплотрассы.

Управление энергетики и ЖКХ пообещало закончить ремонтные работы к вечеру завтрашнего дня, т. е. 21 июля. Власти обещают, что движение на проезжей части, где образовалась яма, перекрываться не будет. А вот горячая вода будет отключена в жилых домах на нескольких улицах, передает РИА «7 новостей».

Как ранее писали «Известия», подобный случай произошел 27 июня в центре города, на Кремлевском валу. Тогда причиной провала асфальта стало повреждение канализационного коллектора. На время ремонтных работ было перекрыто движение в историческом центре Рязани.