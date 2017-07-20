Крупная авария произошла на территории Ростовской области. На дороге М-4 «Дон» стокнулись сразу шесть автомобилей, среди них были два грузовика и патрульная машина.

В результате ДТП погиб один человек, еще пятеро получили травмы. По предварительным данным, на трассе у машины «МАЗ» отказали тормоза, далее она врезалась в авто ДПС и грузовик MAN.

После этого первое авто столкнулось с «ВАЗ-2111», «УАЗ Патриот» и фурой MAN, пишет RostovGazeta. Ранее сообщалось о четырех пострадавших, но, по последней информации, число раненых возросло до пяти.