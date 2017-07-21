Одна из ключевых проблем нового рынка беспилотных автомобилей — законодательство. Многие эксперты склонны ее считать такой же важной, как и решение технических вопросов. От законодателей и правоведов зависит, смогут ли такие автомашины двигаться по дорогам общего пользования. Кто будет отвечать за ДТП, водитель или компания-разработчик? Будут ли обязательны на каждом автомобиле «черные ящики»? Кем будет жертвовать беспилотник в критических ситуациях, когда уйти от аварии невозможно и неизбежен ущерб здоровью или даже жизни для участников дорожной ситуации.

Камнем преткновения в решении законодательных вопросов до сих пор остается Венская конвенция 1968 года. Это международный договор стандартизировал ПДД разных государств для повышения безопасности дорожного движения. Действующая редакция запрещает водителю отвлекаться от управления автомобилем, это делает невозможным полноценное использование автопилотов.

Впрочем, в прошлом году ООН внесла изменения в статью 8 конвенции, допустив работу автоматически управляемых средств с уровнем ADAS (advanced driver assistant system) не выше второго, если владелец сможет остановить их в любой момент. SAE International — ведущее мировое агентство, разрабатывающее регламенты для беспилотного транспорта, — выделяет шесть уровней их автономности, от 0 до 5, по мере ее возрастания. Нулевой уровень — полностью ручное управление с возможностью интеллектуальных подсказок, пятый — полностью автономное движение.

Измененная конвенция разрешает ограниченное движение беспилотных автомобилей и дает возможность странам — участницам конвенции разрабатывать национальное законодательство в этой сфере. Но ограничивает возможности испытаний более интеллектуальных машин на дорогах общего пользования. Одной из первых на такой порядок нынешней весной пожаловалась Audi — компания заявила, что вынуждена урезать функционал своей новой модели, достигшей третьего уровня ADAS (автономное движение автомобиля в определенных режимах, с возможностью вмешательства человека в критической ситуации).

В странах Евросоюза власти отдельных регионов уже устанавливают правила движения автомобилей с искусственным интеллектом. По всей видимости, в преддверии выхода на рынок новинок от немецких производителей парламент Германии поддержал инициативу Ангелы Меркель о разрешении передвижения умных авто по дорогам общего пользования. Документ обязывает водителя постоянно присутствовать за рулем и быть готовым взять управление на себя в любой момент. Также в законе закреплено требование о необходимости «черных ящиков», фиксирующих не только параметры движения и состояния автомобиля, но и информацию о том, кто управлял беспилотником в каждый момент — человек или искусственный интеллект. Таким образом, законодатели решают задачу ответственности за ДТП. Если управлял человек, то в ответе он, если система — то разработавшая ее компания.

В начале этого года комиссия Европарламента приняла резолюцию о возможности присвоения автомобильным и иным роботам специального правового статуса электронной личности. Это позволит возлагать на них ответственность за ущерб. Евродепутаты предложили создать специальный фонд, который будет возмещать убытки, нанесенные роботами.

В США, по последним данным, законы, разрешающие автомобилям с функциями автономного вождения передвигаться по дорогам общего пользования, действуют уже в 24 штатах. Ожидается, что Палата представителей на днях рассмотрит законопроект, который позволит полностью автономным автомобилям двигаться американским дороги. При этом властям отдельных штатов запретят вводить собственные правила использования беспилотников.

Тестирование «автоботов» разрешено и в азиатских странах.

В последние годы появились директивы, стимулирующие создание инновационных автомобильных систем. С 2016 года в Евросоюзе предписано оснащать все грузовые авто, зарегистрированные или используемые в странах ЕС, отдельными элементами ADAS. Основная цель — повышение безопасности дорожного движения. По данным аналитиков, использование беспилотников способно снизить аварийность на дорогах на 80–90%. Но одновременно эта мера ограничит на территории Евросоюза передвижение транспортных средств тех государств, которые не смогли обеспечить надлежащий уровень разработок.

В России компания Cognitive Technologies вынуждена проводить испытания своих беспилотников на закрытых полигонах. По ее инициативе комиссия Госдумы по развитию стратегических информационных систем провела слушания и подготовила проект рекомендаций. Предлагалось разрешить выезд на дороги общего пользования транспортным средствам с ADAS до третьего уровня. При этом водитель должен постоянно контролировать дорожную ситуацию. Именно он несет ответственность в случае ДТП. К сожалению, по истечении срока полномочий профильный комитет Думы был расформирован и решение так и повисло в воздухе.

Были и другие инициативы. Например, председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин предлагал концепцию закона о роботах.

Промедление грозит тем, что все регламенты, стандарты и другие правила игры будут нам навязаны другими странами. Это означает потерю и бюджета, и самостоятельности.

Автор — президент группы компаний Cognitive Technologies

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции