В Челябинской области следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения новорожденной девочки в мусорном контейнере.

Установлено, что 20 июня по улице Шоссе Металлургов в одном из контейнеров для сбора мусора был обнаружен новорожденный ребенок. По некоторым данным, девочку нашел местный житель, который сразу вызвал на место бригаду скорой помощи. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает, медики наблюдают за девочкой.

СУ СК по Челябинской проводит комплекс работ на установление всех причин и обстоятельств случившегося.

Расследование уголовного дела продолжается.