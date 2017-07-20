Блогер Александр Лапшин, осужденный азербайджанским судом на три года лишения свободы, может быть экстрадирован в Россию или другую страну. Об этом в четверг заявил адвокат осужденного Эдуард Чернин, сообщает «РИА Новости».

«Лапшин может отбывать наказание в другой стране. В частности, это может быть Израиль, Россия и Украина, ведь он является гражданином этих стран. Это позволяют международные конвенции», — сказал адвокат.

В своем последнем слове Лапшин не признался в нарушении азербайджанских законов о государственной границе и «О паспортах». В то же время он принес извинения за то, что посетил Нагорный Карабах без согласования с Баку.

В феврале этого года Лапшина по запросу Азербайджана экстрадировали из Белоруссии. Власти закавказской республики разыскивали его после того, как в 2015 году он пересек границу со стороны Грузии по украинскому паспорту.

При этом Лапшин ранее дважды посетил Нагорный Карабах, где снимал видеоролики с призывами признать независимость республики.