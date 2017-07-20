Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, комментируя информацию СМИ о запрете российской делегации пересекать границу Молдавии на военных самолетах, заявил, что обязательно прилетит в страну.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрей Галбур предупредил посольство РФ об отказе в предоставлении разрешения на пролет самолета российских ВКС в воздушном пространстве страны, передает «Газета.ру».

«Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР», — написал Рогозин в Twitter.

В свою очередь, глава республики Игорь Додон заявил, что визит российской делегации во главе с Дмитрием Рогозиным намечен на конец июля.

«Когда недавно в нейтральную Молдавию прибыл самолет министерства обороны США с группой генералов, это не вызвало у правительства вопросов», — подчеркнул Додон.

Глава республики напомнил, что во время визита Рогозина в стране будут проходить мероприятия, посвященные 25-летию ввода российских миротворцев, которые остановили войну на Днестре, передает ТАСС.

«Мы планируем вместе посетить памятные мероприятия, посвященные окончанию приднестровского конфликта, 25-летию миротворческой операции в приднестровском регионе Республики Молдова, в том числе планируем побывать и в Приднестровье», — резюмировал Додон.