Мужчина, убитый у станции киевского метро «Черниговская», был российским гражданином. На родине он разыскивался за совершение убийства, поэтому, вероятно, за границей скрывался от преследования, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское МВД.

«Вчера на «Черниговской» был убит гражданин Российской Федерации, который в Российской Федерации совершил преступление — убийство, и тут на нашей территории пребывал, допускаем, что скрывался», — сказал пресс-секретарь министерства Артем Шевченко.

Убийство было совершено вечером в минувшую среду. Злоумышленники расстреляли свою жертву из автомата, после чего бросили оружие на месте преступления и скрылись. При стрельбе были повреждены несколько припаркованных машин.