В общей сложности пять автомобилей сгорели за минувшие сутки, 19 июля, в Нижегородской области. Причиной большинства пожаров стало неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил монтажа и неисправности в электропроводке.

В частности, из-за неисправности электропроводки сгорел автомобиль ВАЗ-2109. Пожар произошел в Канавинском районе Нижнего Новгорода. В селе Таремское Павловского района области ВАЗ-2121 предположительно подожгли.

Три автомобиля сгорели во время пожара на ул. Карла Маркса в Нижнем Новгороде. Сначала пожар вспыхнул в одном авто, а потом пламя перекинулось на две соседние машины. Их марки не называются. Обошлось без пострадавших. Причиной случившегося называют неосторожное обращение с огнем, передает НИА «Нижний Новгород».